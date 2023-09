Assassin's Creed Mirage: Basim entra in azione nel nuovo, spettacolare trailer

Chi ci segue saprà già che stiamo giocando Assassin's Creed Mirage e presto arriverà la nostra recensione. Nel frattempo, Ubisoft ci invita a immergersi nelle atmosfere da Mille e una Notte di Baghdad con uno spettacolare trailer che precede il lancio della prossima avventura da vivere nei panni di Basim.

Il filmato datoci in pasto dagli sviluppatori di Ubisoft Bordeaux mostra le abilità omicidiarie e parkour che il nostro intrepido alter-ego, Basin Ibn Ishaq, potrà evolvere nel corso della campagna principale per portare a termine la sua missione e scoprire tutti i segreti del Nuovo Credo.

Gli emuli di Basim potranno così aprire una finestra sull'Età dell'Oro dell'Islam, un'epoca di grande splendore che si rifletterà nell'opulenza e nella straordinaria bellezza delle architetture che imperlano il paesaggio urbano della Baghdad del nono secolo. Come da tradizione per Ubisoft, la metropoli che farà da sfondo alle attività svolte dal nostro alter-ego è stata ricostruita nella maniera più fedele possibile dal publisher e sviluppatore transalpino dopo una scrupolosa ricerca storica che ha coinvolto numerosi studiosi, basti pensare all'impegno profuso per dare forma al Codex di Baghdad di Assassin's Creed Mirage.

In attesa che si faccia il 5 ottobre per calarci nei panni di Basim e aiutarlo a dare la caccia ai suoi nemici con il lancio di AC Mirage su PC, PlayStation e Xbox, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere un nostro approfondimento sulle città più belle della serie di Assassin's Creed.