Assassin's Creed Mirage: Basim si scatena nel video Deep Dive con sottotitoli in italiano

Aperta la finestra sull'Età dell'Oro dell'Islam con il Codex di Baghdad di AC Mirage, per Ubisoft è tempo di pubblicare un filmato di approfondimento incentrato, questa volta, sulla storia, sulle abilità e sulle tecniche di Basim, il Maestro Assassino.

Il filmato (con sottotitoli in italiano) datoci in pasto dal publisher e sviluppatore transalpino offre agli esponenti di Ubisoft Bordeaux l'opportunità di alzare il sipario sulla storia e sul gameplay di Basim, descrivendoci nel dettaglio la sua evoluzione da principiante a Maestro Assassino.

Nel video dietro le quinte di Ubisoft trovano così spazio gli eventi legati all'incontro tra lo stesso Basim e l'antica organizzazione degli Occulti, con un focus sul faticoso percorso intrapreso dal nostro alter-ego per acquisire abilità uniche, scoprire la sua vera natura e apprendere i misteriosi rituali e i potenti principi alla base di questo nuovo credo. Un percorso, quello di Basim, che cambierà il suo destino e quello dei suoi contemporanei, per poi riflettersi sugli eventi futuri e riecheggiare nelle avventure vissute dai successivi membri del culto.

L'avventura di Basim partirà ufficialmente il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Prendendo spunto dal nuovo video di Ubisoft, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro approfondimento sulle città e ambientazioni più belle della serie di Assassin's Creed.