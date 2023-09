Assassin's Creed Mirage: chi è il doppiatore italiano di Basim?

Il nuovo Assassin's Creed Mirage è doppiato in italiano, oltre a testi e sottotitoli dunque l'avventura di Basim potrà contare anche su dialoghi parlati nella nostra lingua. Ma sapete chi è la voce italiana di Basim? Ve lo diciamo noi!

Come confermato nella nostra prova di Assassin's Creed Mirage, Basim Ibn Ishaq è doppiato in italiano da Claudio Moneta, che già aveva prestato la voce al personaggio in Assassin's Creed Valhalla del 2020.



Attore e doppiatore di successo, è attivo da anni nel mondo del doppiaggio di film, serie TV, cartoni animati, anime e videogiochi. Tra i suoi lavori più recenti in questo ambito, ha prestato la voce a Cyril, Nazaire, Karel e Josef in Final Fantasy XVI, Darth Maul, Luke Skywalker, Bode e Panaka in LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker ed ha doppiato il Sergente Dobs in Cyberpunk 2077. Per il piccolo schermo invece è comparso con la sua voce negli ultimi anni in serie come Dragon Ball Super, My Hero Academia, Bleach, Demon Slayer Kimetsu No Yaiba, Sonic Prime e Jujutsu Kaisen Sorcery Fight.



Claudio Moneta si unisce così alla lista dei doppiatori italiani dei protagonisti di Assassin's Creed insieme tra gli altri a Renato Novara (Ezio Auditore in Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood), Riccardo Niseem Onorato (Connor Kenway in Assassin's Creed 3), Maurizio Merluzzo (Jacob Frye in Assassin's Creed Syndicate), Federico Viola (Eivor in Assassin's Creed Valhalla) e Alessandro Capra (Edward Kenway in Assassin's Creed IV Black Flag).