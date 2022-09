Assassin's Creed Mirage: chi è il protagonista e dove è ambientato?

Nel corso dell'Ubisoft Forward del 10 settembre abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di Assassin's Creed Mirage: l'evento mediatico ha svelato il protagonista e l'ambientazione della nuova, attesissima avventura di Ubisoft, ponendo così fine alla ridda di indiscrezioni e leak delle ultime settimane.

La nuova esperienza 'assassina' plasmata dal colosso videoludico francese e dal team di Ubisoft Bordeaux narrerà le gesta compiute da un giovane Basim Ibn Ishaq, il personaggio già incrociato dai fan della serie esplorando la dimensione norrena di Assassin's Creed Valhalla.

Chi indosserà i panni di Basim sarà chiamato a fronteggiare le visioni da incubo di questo astuto ladro di strada: per riuscire a dare risposta a queste visioni, il nostro alter-ego dovrà unirsi a un'antica organizzazione e imparare da essa tutti i segreti di un Nuovo Credo che cambierà il suo destino e quello di tantissime altre persone.

Come spiegatoci da Ubisoft nel corso dell'ultimo evento mediatico, gli emuli di Basim verranno catapultati nell'Età dell'Oro, un'epoca di grande splendore per l'Islam: il teatro scelto dagli autori francesi per concretizzare la visione creativa di Mirage sarà perciò quello di Baghdad, una delle città più grandi della Terra nel IX secolo nonché snodo nevralgico degli eventi più importanti dell'Età dell'Oro.

Oltre a Baghdad e alla sua fitta ragnatela di stradine, Basim potrà esplorare anche Alamut, la leggendaria dimora degli Assassini che hanno gettato le basi del Credo, in un viaggio che Ubisoft Bordeaux descrive come "un sentito omaggio al gioco da cui tutto ha avuto origine".

Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Assassin's Creed Mirage, un viaggio alle origini dell'epopea action ruolistica di Ubisoft che ripartirà nel 2023 su PC e console.