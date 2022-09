Assassin's Creed Mirage Collector's Edition: ora in preordine con scorte limitate

Proprio in questo momento nel sito di Gamestop è preordinabile la Collector's Edition di Assassin's Creed Mirage per PS4, PS5, Xbox One e Series X. Le scorte sono limitate, se siete intenzionati a farla vostra, vi consigliamo di non esitare.

Questa edizione da collezione è preordinabile al prezzo di 149,98 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, all'interno della confezione troveremo:

L'edizione Deluxe del gioco che include il gioco base, un artbook digitale, la colonna sonora digitale, il Deluxe Pack con outfit ispirato a Prince of Persia, aquila, cavalcatura, skin e armi.

Una statuetta di alta qualità di Basim (32 cm)

Una replica della spilla di Basim

Uno steelbook esclusivo con disegno scelto dai fan

Il mini-artbook digitale The Art of Assassin's Creed Mirage

Una mappa di Baghdad

Una selezione di brani della colonna sonora del gioco

Clicca qui per preordinare la Collector's Edition di Assassin's Creed Mirage



Una volta cliccato il link qui sopra, si aprirà una pagina nella quale saremo invitati ad aggiungere al carrello la Collector's Edition e l'edizione Deluxe del gioco per la console che desideriamo, una volta inseriti entrambi gli articoli nel carrello, ci verrà proposto di finalizzare l'acquisto al prezzo di 149,98 euro in totale. Non sappiamo per quanto tempo sarà preordinabile, a questo prezzo molto probabilmente le scorte non dureranno molto.