Assassin's Creed Mirage: come derubare i passanti

Fra le tante abilità di Basim, il protagonista di Assassin's Creed Mirage, vi è anche quella relativa al borseggio. L'assassino può infatti aggirarsi tra i vicoli di Baghdad e derubare i passanti dei loro averi, ma com'è che funziona questa particolare meccanica di gameplay?

Per poter eseguire un furto, occorre innanzitutto individuare il possibile obiettivo. Possono infatti essere derubati dei loro beni solo ed esclusivamente quei soldati o quei civili che hanno un piccolo sacchetto appeso alla cinta, il quale emette un bagliore quando il protagonista si avvicina, facendo apparire il prompt per l'interazione. Premete quindi il tasto indicato (Triangolo su PlayStation, Y su Xbox) per dare il via ad un semplice mini-gioco che va rigorosamente completato con successo affinché il taccheggio vada a buon fine. L'attività in questione è davvero basilare, poiché alla pressione del tasto appare un rombo di colore azzurro a schermo: nel giro di pochi istanti, un'altra forma uguale - più sottile e di colore bianco - si muoverà rapidamente e il giocatore dovrà premere nuovamente lo stesso tasto quando la linea è all'interno della forma. Se si preme il tasto al momento esatto, si ottiene il contenuto della piccola borsa.

Se non sapete come fare per individuare bersagli da derubare, ricordate che è sufficiente attivare la vista dell'aquila di Basim affinché le borsette sugli NPC diventino gialle, rendendo facile il loro ritrovamento in mezzo alla folla.

Per quello che riguarda il possibile bottino, i giocatori che fanno furti possono ottenere svariati oggetti, tra i quali troviamo anche i materiali per il crafting. In alcuni casi è possibile persino mettere le mani su chiavi che sbloccano luoghi altrimenti inaccessibili. Sebbene sia molto utile dedicarsi a questa attività, bisogna tener conto che essere visti durante un borseggio fa aumentare il livello di notorietà e potrebbe attirare l'attenzione delle guardie. Insomma, fatelo con grande attenzione.

