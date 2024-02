Assassin's Creed Mirage, come funziona il Permadeath? Difficoltà e ricompense gratis

Come ormai ben saprete, nel corso delle ultime ore Assassin's Creed Mirage si è aggiornato con la modalità permadeath, chiamata Full Synchronization Challenge dagli sviluppatori. Scopriamo tutti i dettagli su questa nuova componente dello spin-off della longeva serie Ubisoft.

Che cos'è la Full Synchronization Challenge?

Protagonista assoluta dell'ultima patch di Assassin's Creed Mirage, la Full Synchronization Challenge non è altro che la modalità permadeath, ossia quella in cui la morte del protagonista è permanente. Questo significa che avviare una partita in questa modalità implica che ogni errore fatale comporta la sconfitta definitiva e il ritorno ai menu: non vi è possibilità di ricaricare un vecchio salvataggio e l'unico modo per tornare a giocare è ricominciare l'avventura da zero. La peculiarità della Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage sta nel fatto che la schermata di game over non appare solo quando il protagonista viene sconfitto in battaglia, ma anche quando viene compiuto un errore che comporta la desincronizzazione: in poche parole, eliminare un civile equivale a morire.

Ricompense e difficoltà

Proprio come nella modalità storia classica di Assassin's Creed Mirage, chi affronta la Full Synchronization Challenge può scegliere un livello di difficoltà tra Facile, Medio e Difficile. Oltre ad influenzare il livello di sfida, questa scelta decreta quelle che sono le ricompense che vengono sbloccate al termine dell'avventura.

Ecco di seguito tutte le ricompense esclusive della Full Synchronization Challenge:

Emblema: completa la Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage a difficoltà Facile

completa la Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage a difficoltà Facile Skin di Rayhan ed Emblema: completa la Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage a difficoltà Media

completa la Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage a difficoltà Media Tinture per i costumi Initiate, Zanj Uprising, Abbasid Knight, Hidden Ones, Rostam, Bayek: completa la Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage a difficoltà Difficile

Limitazioni

I giocatori che iniziano una partita della Full Synchronization Challenge di Assassin's Creed Mirage non possono cambiare idea in corso d'opera, poiché l'opzione legata alla permadeath non può essere disabilitata. Va inoltre precisato che il cross-save non è supportato dal salvataggio di questa modalità aggiuntiva.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come sbloccare la skin gratis di Bayek col New Game Plus di Assassin's Creed Mirage.