Assassin's Creed Mirage: come funziona il sistema di notorietà e come si abbassa

Assassin's Creed Mirage fa riecheggiare una buona parte della formula più classica della serie, all'interno della quale s'incasella anche il cosiddetto sistema di notorietà, seguito a ruota dal Salto della Fede. Scopriamo come funziona e, all'occorrenza, come diminuirlo per assicurarci un'esplorazione quanto più lineare possibile.

Gli strumenti da assassino sono cruciali per il nostro successo in Mirage, poiché il design del gioco incoraggia un approccio furtivo per sfruttare al meglio le abilità di Basim. Il sistema di notorietà nasce proprio per tracciare la nostra capacità di agire nell'ombra. Prima di proseguire ricordatevi di leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage.

Come funziona il sistema di notorietà

Il nostro protagonista ha l'opportunità di borseggiare le sue vittime per rubare oggetti preziosi dai civili e dai soldati, come chiavi, oggetti chiave per qualche missione, argento, materiali e via discorrendo. Tuttavia, ogni volta che ci comportiamo da fuorilegge, ossia quando scegliamo di borseggiare, rubare o uccidere, la città attorno a noi reagirà: i civili si allerteranno e le guardie ci inseguiranno e ciò aumenterà la notorietà di Basim agli occhi delle autorità. Questo parametro è strutturato su tre livelli:

1° Livello : i civili possono riconoscere Basim e avvisare le guardie. Compariranno i manifesti con la scritta "Wanted" ("Ricercato").

: i civili possono riconoscere Basim e avvisare le guardie. Compariranno i manifesti con la scritta "Wanted" ("Ricercato"). 2° Livello : le guardie sono più attente e possono rilevare Basim più facilmente. Vedremo comparire gli arcieri di pattuglia sui tetti e anche i civili denunceranno Basim con più facilità. Inoltre, aumenterà il numero di manifesti, che potranno attirare l’attenzione dei passanti.

: le guardie sono più attente e possono rilevare Basim più facilmente. Vedremo comparire gli arcieri di pattuglia sui tetti e anche i civili denunceranno Basim con più facilità. Inoltre, aumenterà il numero di manifesti, che potranno attirare l’attenzione dei passanti. 3° Livello: la guardia d’élite Shakiriyya si mette sulle tracce di Basim. A questo livello, le guardie sono molto più propense a individuare Basim, i civili si radunano attorno ai manifesti e le probabilità di essere riconosciuti aumentano vertiginosamente, con il rischio di ritrovarsi le guardie alle calcagna.

Come abbassare il livello di notorietà

Mantenere un basso profilo è indispensabile per muoversi indisturbati nel mondo di Assassin's Creed Mirage. Per questa ragione, Basim può ridurre o annullare il suo livello di notorietà in alcuni modi, per esempio rimuovendo i manifesti o pagando gli araldi.

Nella Baghdad di Assassin's Creed Mirage possiamo anche disporre di speciali Gettoni come valuta per diminuire il nostro livello di notorietà. In alternativa, possiamo sfruttare questi stessi gettoni per ottenere informazioni e creare opportunità durante le missioni. Potremmo scegliere, ad esempio, di pagare un musicista affinché distragga una guardia, oppure assicurarci i servizi di una carovana mercantile per infiltrarci all'interno di essa e viaggiare inosservati, o ancora assoldare un gruppo di mercenari per attaccare una guardia militare.

Infine, possiamo tentare di mescolarci alla folla per evitare un combattimento aperto e infiltrarci in luoghi sorvegliati. Se sfrutteremo a dovere le strade affollate e ci mimetizzeremo fra i civili, riusciremo a restare nascosti e a evitare grane con le autorità.