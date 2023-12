Assassin's Creed Mirage: come sbloccare la skin gratis di Bayek col New Game Plus

Come ormai ben saprete, nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un corposo update di Assassin's Creed Mirage che introduce il New Game Plus e tante altre migliorie che coinvolgono vari aspetti del gioco. Una delle novità principali consiste nell'aggiunta della skin di Bayek, protagonista di AC Origins: scopriamo come fare per sbloccarla.

Il primo passo per procedere con lo sblocco del nuovo contenuto aggiuntivo gratuito consiste nel portare a termine l'avventura del gioco Ubisoft. Sarà solo giungendo ai titoli di coda di Assassin's Creed Mirage che avrete l'opportunità di dare il via ad una seconda run grazie al New Game Plus. Avviando una partita in questa modalità di gioco, che consente di trasferire buona parte dei progressi pur ricominciando da zero con la storia, sbloccherete automaticamente la versione standard del costume da Medjay di Bayek.

Sappiate però che questa skin dispone anche di tre colorazioni aggiuntive con le quali i giocatori possono personalizzarla. A differenza della versione base, però, questi elementi estetici extra si ottengono nel corso della campagna e dovrete completare alcune delle missioni della main quest per poterle sbloccare.

Vi ricordiamo che il supporto post-lancio di Assassin's Creed Mirage non è terminato con l'arrivo del New Game Plus, che è solo una delle funzionalità aggiuntive annunciate dagli sviluppatori. Nei primi mesi del 2024, infatti, il gioco accoglierà anche un aggiornamento gratuito con la permadeath, ossia una modalità di gioco in cui la morte decreta il game over definitivo, costringendo il giocatore a ricominciare la partita.

In attesa di scoprire se con i prossimi aggiornamenti di gioco verranno introdotte altre ricompense esclusive, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli relativi alle voci di corridoio sul prossimo progetto dei creatori di Assassin's Creed Mirage.