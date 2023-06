Assassin's Creed Mirage: conosciamo meglio Basim con Story Trailer e nuovo gameplay

All'Ubisoft Forward del 12 giugno non poteva certo mancare una nuova presentazione di Assassin's Creed Mirage, che si è presentato al pubblico attraverso uno Story Trailer che ci ha permesso di conoscere ancora meglio il protagonista, Basim, vecchia conoscenza di Assassin's Creed Valhalla.

Il filmato offre diverse sequenze narrative che ci mostrano il momento in cui Basim si avvicina agli Occulti, facendo la conoscenza del loro credo e dei loro scopi. Un poco alla volta il giovane diverrà un elemento cruciale della confraternita, scalando le gerarchie fino a divenire un punto di riferimento per i suoi compagni. E dopo lo Story Trailer c'è spazio anche per un nuovo video-gameplay che ci consente di avere un ulteriore assaggio di ciò che Assassin's Creed Mirage offrirà agli appassionati.

Il nuovo episodio della serie effettuerà un ritorno alle origini per il brand, con uno stile ludico molto più vicino a quanto visto nei primissimi giochi: approccio silenzioso, attenta gestione delle risorse, assassinii senza farsi scoprire e movimenti di soppiatto tra la folla e gli edifici tornano ad essere elementi fondamentali della giocabilità, facendo così sentire a casa i fan di lunga data che attendevano nuovamente di ritrovarsi tra le mani un prodotto più vicino ai fasti del passato senza le impostazioni Action/RPG viste nei titoli più recenti.

Ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile dal 12 ottobre su PC e console PlayStation e Xbox. E proprio per sottolineare ancora di più l'ispirazione alle origini della serie, Assassin's Creed Mirage avrà un filtro grafico ispirato al primo capitolo, pubblicato nell'ormai lontano 2007 e che ha dato il via all'iconica serie Ubisoft.