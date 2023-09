Assassin's Creed Mirage: cosa sono i Potenziamenti e a cosa servono?

Dopo aver ammirato in azione Basim in un video gameplay di 20 minuti di Assassin's Creed Mirage, ci immergiamo ancora una volta nelle atmosfere della scintillante Baghdad dell'Epoca d'Oro dell'Islam per illustrare uno degli elementi ludici più importanti del nuovo titolo targato Ubisoft, ovvero i Potenziamenti.

Cosa sono i Potenziamenti e a cosa servono? Similarmente a quanto sperimentato dai giocatori di AC Origin, Odyssey e Valhalla, anche gli emuli di Basim potranno acquisire ed evolvere tutta una serie di abilità e, appunto, potenziamenti per il proprio Assassino.

Gli sviluppatori di Ubisoft Bordeaux hanno preso spunto proprio dai precedenti capitoli di questa iconica serie action adventure per innestare una componente ruolistica nella progressione delle abilità e dei talenti di Basim.

Nel corso della campagna principale avremo così modo di sbloccare numerosi potenziamenti seguendo la progressione dettata dai tre rami di talenti Fantasma (simboleggiato da uno scorpione), Ingannatore (rappresentato da un ragno) e Predatore (indicato da un'aquila), ciascuno dei quali offre l'accesso ad abilità sempre più avanzate. È interessante notare come in nessuno dei tre rami di potenziamenti ideati da Ubisoft Bordeaux ci sia spazio per l'aggressività, a ulteriore riprova della vocazione stealth del gameplay di Assassin's Creed Mirage.

I Potenziamenti, di conseguenza, servono a elevare l'esperienza di gioco da vivere agendo nell'ombra, dalle abilità parkour di Basim all'utilizzo dell'aquila Enkidu per 'tenere a bada' i nemici e studiare l'ambiente circostante. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, vi rimandiamo al nostro speciale su Assassin's Creed Mirage giocato per 3 ore, con tante conferme e poche sorprese.