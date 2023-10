Assassin's Creed Mirage: un cosplay di Basim lancia la nuova avventura a Baghdad

Il giorno tanto atteso dagli appassionati è finalmente giunto. Assassin's Creed Mirage è finalmente disponibile e porta i giocatori a vivere una nuova avventura dedicata al culto degli assassini. Celebriamo il day one del titolo Ubisoft con lo scatto condiviso dal cosplayer Sameer Bundela.

Assassin's Creed Mirage è ambientato a Baghdad nell'861 d.C., ben tre secoli prima degli eventi narrati nel primo Assassin's Creed e che ruotavano sulla figura di Altair. In questo nuovo episodio dell'avventura Ubisoft il ruolo di protagonista è affidato a Basim Ibn Ishaq, un giovane ladro di strada che ritrovandosi coinvolto in una cospirazione si unisce agli Occulti, organizzazione che precedeva la Confraternita degli Assassini. Non è la prima volta che i giocatori incontrano Basim, già presente, in una versione chiaramente più anziana, in Assassin's Creed Valhalla.

Nel corso di questo episodio, l'astuto Basim avrà il duro compito di lottare e difendere il libero arbitrio da coloro i quali invece vorrebbero controllare i pensieri altrui con la tirannia. Se il protagonista riuscirà a entrare nel cuore degli appassionati della saga come in precedenza hanno fatto Ezio, Eivor e gli altri solo il tempo saprà dirlo, ma nel frattempo ecco Basim in un cosplay di Assassin's Creed Mirage.

Nell'interpretazione condivisa dall'artista osserviamo l'assassino Basim in un primo piano in cui pare pronto all'azione, mentre nasconde una lama tra le vesti della sua uniforme, e in un secondo scatto in cui salta agilmente da un cornicione di una struttura di Baghdad.