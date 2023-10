Assassin's Creed Mirage: un cosplay di Basim sfida la sua maestra Roshan

Dopo aver fatto tappa nel Nord Europa con Valhalla, Assassin's Creed torna al passato con Mirage, il nuovo capitolo dell'epopea sviluppata da Ubisoft. Protagonista della nuova avventura ambientata a Baghdad è Basim Ibn Ishaq, un giovane dai forti ideali che si unirà agli Occulti, quello che diventerà poi il Culto degli Assassini.

Assassin's Creed Mirage torna alla formula classica, antecedente a quella marcatamente più ruolistica adottata dall'ultima trilogia della saga. Indietro anche con i secoli, più precisamente al IX secolo, Mirage non riesce tuttavia a convincere. A una grafica che offre scorci evocativi e a un gameplay che spinge sul lato più stealth e che diverte, fanno infatti da contraltare una IA poco raffinata e una narrativa che non incide. Assasin's Creed Mirage è comunque un buon titolo e Basim un protagonista che pare aver colpito la community dei cosplayer.

Ultimo a rendere tributo al lancio di Mirage e al suo protagonista già apparso anche in Valhalla, anche se in versione invecchiata, è l'esperto cosplayer Rick Boer. Vestita la tunica d'assassino con inserti azzurri e raggiunta una location che ricorda da vicino la città musulmana di Baghdad, il realismo la fa da padrona in questi scatti.

In questo cosplay di Basim da Assassin's Creed Mirage vediamo l'Assassino del culto degli Occulti poggiato su di un tronco di un albero morente nel mezzo del deserto, o anche spiccare un balzo con la lama già sguainata per eliminare un avversario. In un terzo scatto vediamo Basim affrontare la maestra Roshan, anch'essa già apparsa nel DLC The Last Chapter di Assassin's Creed Valhalla.