Assassin's Creed Mirage: un cosplay di Roshan, l'assassina maestra di Basim

Assassin's Creed è tornato nel passato e lo ha fatto con l'arrivo di Mirage. Il nuovo episodio della saga Ubisoft ambientato nella Bagdad del IX secolo riporta indietro nel tempo, anche nel gameplay, che torna a essere antecedente a quello ruolistico della trilogia iniziata con Origins. Torniamo anche noi nel passato con la cosplayer ArtistShadow.

Assassin's Creed Mirage non è riuscito a convincere pienamente e a riscattare la serie. Se da un lato abbiamo una grafica pazzesca e un gameplay che spinge ad agire nell'anonimato proprio come farebbe un vero assassino, dall'altro Ubisoft Bordeaux alterna troppi cali qualitativi. Questi riguardano principalmente le coreografie degli scontri, un'IA povera e un comparto narrativo che non resterà certo negli annali. A ogni modo, quella degli assassini è ancora una delle IP più apprezzate, come dimostra anche il calore e la vicinanza della community dei cosplayer.

Basim è uno degli assassini più forti di Assassin's Creed Mirage e il merito è da ricondursi alla sua maestra Roshan. Già comparsa in età avanzata nella missione gratuita di Assassin's Creed Valhalla che fa da ponte di collegamento con Mirage, Roshan è il mentore di Basim e indossa una cappa degli assassini bianca e rossa che per certi versi omaggia quella di Ezio Auditore.

In questo cosplay di Roshan da Assassin's Creed Mirage vediamo l'assassina degli Occulti pronta a combattere l'Ordine degli Antichi che incatena la libertà di Bagdad sguainando la spada dal fodero.