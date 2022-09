Assassin's Creed Mirage costa 50 euro ma il prezzo dei prossimi giochi sarà variabile

Come avrete notato, Assassin's Creed Mirage viene venduto a prezzo budget, il gioco ha un prezzo di listino (in versione Standard) pari a 49.99 dollari/euro, un prezzo più basso rispetto ad una tradizionale nuova uscita AAA. A cosa è dovuta questa scelta?

Intervistato da IGN USA, il produttore esecutivo Marc-Alexis Côté rivela che "Ubisoft sta spostando il suo focus da maxi avventure di 150 ore ad esperienza di tipologia e durata variabile." Il prezzo ridotto non deve far pensare ad un gioco di seconda fascia, l'obiettivo di Ubisoft è quello di proporre vari tipi di esperienze come dimostrano gli annunci di Assassin's Creed Jade ed Hexe ad esempio.

Assassin's Creed Jade è un gioco mobile Open World ambientato nell'Antica Cina mentre Codename Hexe viene descritto come l'Assassin's Creed più oscuro di sempre. I giocatori, ribadisce Marc-Alexis Côté, possono aspettarsi prezzi diversi per queste esperienze, inoltre non mancheranno giochi e contenuti gratis, come ad esempio il DLC The Last Chapter di Assassin's Creed Valhalla.

Nessun declassamento quindi ma semplicemente la volontà di adottare un modello di business più flessibile che risponda meglio alle attuali esigenze del mercato, slegandosi dalla classica esperienza premium annuale venduta a prezzo pieno per proporre un maggior numero di contenuti a prezzi di volta in volta ragionati in base al tipo di esperienza.