Assassin's Creed Mirage sarà cross-gen: la conferma dalla descrizione ufficiale

In attesa di scoprire tutta la verità sul futuro di Assassin's Creed all'Ubisoft Forward del 10 settembre, sappiamo già che Assassin's Creed Mirage sarà tra i protagonisti principali dell'evento. Sul nuovo episodio si sa ancora poco, ma un nuovo, importante dettaglio sarebbe già emerso.

Come segnalato dal noto insider Tom Henderson su Twitter, in rete si è già diffusa la descrizione ufficiale del prossimo Assassin's Creed, che confermerebbe la natura cross-gen in via definitiva: il gioco è previsto non solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma anche su PS4 e Xbox One, oltre alle versioni PC e, molto presumibilmente, anche Google Stadia. Non solo: la descrizione conferma l'upgrade gratuito da PS4 a PS5 e, pur non parlandone, dovrebbe essere la medesima cosa anche per le piattaforme Xbox grazie allo Smart Delivery.

Mirage vedrà per protagonista Basim, dipinto come "un furbo ladro di strada in cerca di risposte e giustizia mentre si aggira tra le strade affollate della Baghdad del IX secolo", pronto a divenire Maestro Assassino attraverso la misteriosa organizzazione degli Occulti e cambiare così per sempre il suo destino. Il gameplay riproporrà tutte le feature più iconiche del franchise, compreso l'immancabile parkour, mentre la città di Baghdad sarà ampia, ricca di vita e piena di segreti da scoprire.

In attesa quindi dell'Ubisoft Forward per vedere effettivamente in azione Mirage, un trailer ripercorre i 15 anni di Assassin's Creed mettendo in risalto i diversi protagonisti che si sono succeduti nel corso degli anni.