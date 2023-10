Assassin's Creed Mirage è disponibile e si aggiorna: dettagli sulla day one patch

Assassin's Creed Mirage ha fatto il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox: la serie Ubisoft si arricchisce di un nuovo esponente che torna alle origini con un focus maggiore sullo stealth proprio come nei primi giochi. Intanto c'è spazio anche per un aggiornamento.

Attraverso il proprio sito ufficiale, Ubisoft rivela tutti i dettagli sul Title Update 1.0.2 di Assassin's Creed Mirage, patch del day one che apporta alcune migliorie tecniche. Anzitutto, l'update pesa 2.18GB su PS5, 5.40GB su PS4, 5.44GB su Xbox Series X/S e 4.04GB su Xbox One, mentre non è invece previsto per l'edizione PC in quanto già incluso nelle dimensioni totali del gioco completo.

Per quanto riguarda i cambiamenti apportati, il Title Update 1.0.2 risolve alcuni bug e migliora le performance generali dell'opera, perfezionando la resa visiva degli scenari oltre a VFX e generale stabilità del gameplay. Sono stati inoltre risolti bug più gravi che impedivano di portare avanti specifiche quest, dunque con il Title Update non dovrebbe più esserci alcun inconveniente di questo tipo. In questo modo il lancio del gioco dovrebbe andare liscio per tutti i giocatori su ogni piattaforma, in attesa di eventuali ulteriori perfezionamenti con le prossime patch. Intanto, se volete un assaggio dell'ultima fatica Ubisoft, un video-gameplay di 19 minuti di Assassin's Creed Mirage soddisferà le vostre curiosità.

