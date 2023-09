Assassin's Creed Mirage con DLSS e FSR: supporto confermato da Ubisoft

In seguito alla presentazione dei requisiti hardware della versione PC di Assassin's Creed: Mirage, arriva un'importante conferma da parte del team di Ubisoft.

Il publisher francese ha infatti confermato che l'avventura mediorientale supporterà pienamente le tecnologie di upscaling al momento disponibili nel mondo dei videogiochi. Si apprende così che gli utenti NVIDIA potranno contare sul supporto a DLSS, mentre gli utilizzatori di componenti AMD potranno beneficiare degli effetti dell'FSR. Una novità importante, che giunge a breve distanza dalla conferma del supporto di Assassin's Creed: Mirage a XeSS di Intel.

Nella Baghdad del IX secolo dipinta in Assassin's Creed: Mirage vi sarà dunque spazio per tutti i principali marchi di componentistica al momento attivi sul mercato, senza particolari preferenze. Una scelta che sicuramente soddisferà l'utenza PC interessata ad avventurarsi all'interno del nuovo capitolo della saga degli Assassini di casa Ubisoft. Al centro della scena, i giocatori troveranno Basim ibn Ishaq, maestro Assassino già apparso in Assassin's Creed: Valhalla.

Si avvicina a questo punto il momento di avventurarsi in prima persona nella splendida capitale irachena, con la data di lancio di Assassin's Creed: Mirage ormai prossima. L'action adventure sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 5 ottobre 2023, su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.