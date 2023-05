Assassin's Creed Mirage è doppiato in italiano?

Il primo video gameplay di Assassin's Creed Mirage mostrato durante il PlayStation Showcase di maggio ci ha permesso di farci un'idea sulle qualità del gioco. Resta però un dubbio: Assassin's Creed Mirage è in italiano oppure no?

Il video gameplay non è stato doppiato in italiano ed esiste solamente in versione con audio inglese e sottotitoli nella nostra lingua, come ricorderete però il trailer di annuncio della scorsa estate era stato effettivamente doppiato in italiano.

Dando una occhiata a Ubisoft Store possiamo toglierci ogni dubbio dal momento che nella scheda del gioco viene segnalato il supporto alla lingua italiana per quanto riguarda audio, sottotitoli e interfaccia. Assassin's Creed Mirage dunque godrà di una traduzione completa nella nostra lingua, così come tutti gli altri episodi della serie, e questo nonostante la recente chiusura di Ubisoft Italia, con la filiale italiana attualmente in liquidazione.

Il nuovo Assassin's Creed esce il 12 ottobre 2023 su PC (ma non su Steam) PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Assassin's Creed Mirage non è un remake del primo Assassin's Creed bensì un gioco del tutto nuovo che si inserisce nella lore e nella mitologia della celebre saga degli assassini.

Ecco tutte le versioni di Assassin's Creed Mirage, la Launch Edition è in preordine su Amazon al prezzo di 49,99 euro.