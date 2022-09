Assassin's Creed Mirage: c'è una nuova immagine leak, è la key art?

Il valzer dei leak di Assassin's Creed Mirage prosegue imperterrito con un'immagine che, presumibilmente, dovrebbe mostrare in anteprima la key art ufficiale dell'attesa avventura, o quantomeno uno dei tanti artwork, bozzetti e screenshot ingame legati al materiale promozionale del titolo in procinto di essere svelato.

L'immagine in questione ritrae infatti il protagonista di Assassin's Creed Mirage, probabilmente Basim, intento a sferrare di soppiatto il suo attacco all'obiettivo di turno servendosi della sua lama celata e di un'arma supplementare dall'aspetto di una daga mediorientale, di uno spadino o di un coltello cerimoniale. In calce alla notizia trovate le immagini leak condivise su Twitter da una "gola profonda" in attesa dell'Ubisoft Forward.

Nel corso del prossimo spettacolo digitale approntato dal colosso videoludico francese verrà dato ampio spazio ad Assassin's Creed Mirage, con una presentazione completa del titolo e, si spera, delle scene di gameplay accompagnate da una descrizione delle differenze ludiche e contenutistiche rispetto alla serie open world inaugurata con AC Origins, proseguita con Odyssey e cementata con Valhalla.

L'evento di Ubisoft si terrà a partire dalle ore 22:00 italiane di domani, sabato 10 settembre. Durante l'Ubisoft Forward ci sarà anche l'Assassin's Creed Showcase, con il reveal di AC Mirage e uno sguardo al futuro della serie (qualcuno ha detto Assassin's Creed Infinity?).