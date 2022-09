Assassin's Creed Mirage: tutte le edizioni in preordine su Amazon

Assassin's Creed Mirage è il nuovo capitolo della famosa serie, sviluppato da Ubisoft Bordeaux e in pubblicazione nel corso del 2023, si presume entro la prima parte dell'anno. Il gioco è stato presentato nell'Ubisoft Forward 2022 in occasione del 15° Anniversario della saga.

Il gioco al momento è preordinabile su Amazon in edizione Standard e Deluxe, la prima è in preordine al prezzo di 49,99 euro ed include il gioco base ed una missione aggiuntiva valida solamente per chi preordina il gioco: I quaranta ladroni. Di seguito i link ai preordini della Standard Edition:

L'edizione Deluxe è in preordine a 60,99 euro ed include il gioco base, un artbook digitale, la colonna sonora digitale, il Deluxe Pack con outfit ispirato a Prince of Persia, aquila, cavalcatura, skin e armi. Anche con questa edizione si otterrà la missione bonus preordinando il gioco. Di seguito i link ai preordini della Deluxe Edition:

Come sempre vi ricordiamo che preordinando su Amazon, se il prezzo del gioco dovesse scendere entro la data di spedizione,

Indossa i panni di Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose che ora cerca risposte e giustizia nelle affollate vie della Bagdad del IX secolo. Grazie ad un'antica e misteriosa organizzazione nota come gli Occulti, diventerà un Maestro Assassino e cambierà il suo destino come mai avrebbe immaginato.

Svela i segreti di quattro quartieri caratteristici, scopri eventi sorprendenti e interagisci con le figure storiche di una Bagdad all'apice del suo splendore. Incontra gli straordinari personaggi che influenzeranno l'evoluzione di Basim: amici d'infanzia, mentori, leader politici e non solo. Scoprirai che non tutto è ciò che sembra, in quest'esperienza di azione e avventura dalla grande profondità narrativa.