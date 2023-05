Assassin's Creed Mirage esce il 12 ottobre? Un leaker francese mostra la mappa di gioco

Nonostante Ubisoft ancora non abbia riportato in scena l'atteso Assassin's Creed Mirage, il prossimo episodio dell'iconica serie continua ad essere al centro di rumor e leak, legati anche alla sua possibile data d'uscita ancora avvolta nel mistero.

Negli scorsi giorni l'insider Tom Henderson ha lasciato intendere che Assassin's Creed Mirage potrebbe uscire più tardi del previsto a causa di un rinvio interno: il periodo di lancio sarebbe stato fissato ad ottobre 2023, allontanandosi dunque dalla precedente finestra ipotizzata per agosto. A riprendere questi voci di corridoio è adesso un altro noto leaker, lo youtuber j0nathan, da sempre molto attivo su tutto ciò che riguarda la serie di Assassin's Creed.

Attraverso un lungo nuovo video incentrato tutto su Assassin's Creed Mirage, j0nathan afferma che il nuovo gioco verrà pubblicato il 12 ottobre 2023, oppure al più tardi a novembre in caso di un ulteriore rinvio. Sempre nel corso del filmato, lo youtuber si concentra su diversi altri leak emersi sul gameplay della nuova opera Ubisoft, mostrando tra l'altro un disegno della presunta mappa di Mirage: il grosso dell'avventura dovrebbe svolgersi nella città di Baghdad, dalle dimensioni in linea con la Parigi vista in Assassin's Creed Unity, oltre ad uno scenario esterno incentrato principalmente su deserti, con tanto di possibili aree segrete.

In precedenza j0nathan aveva mostrato una clip di gameplay tratta da Assassin's Creed Mirage, oltre ad aver offerto un assaggio del menù di gioco. Ora serve un'approfondita presentazione da parte di Ubisoft, che potrebbe magari avere luogo nel corso della nuova edizione dell'Ubisoft Forward attesa per il prossimo 12 giugno.