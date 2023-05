Assassin's Creed Mirage esce ad agosto? Sembra di sì, per un leak

Un presunto dipendente di un non meglio specificato negozio GameStop ha condiviso su Reddit una foto del database interno dei punti vendita, nel quale viene riportato che Assassin's Creed Mirage uscirà ad agosto.

La data di uscita precisa non viene riportata ma non è la prima volta che si parla di un Assassin's Creed Mirage in arrivo ad agosto 2023. Altre voci parlano di un rinvio interno, a quanto pare però Tom Henderson avrebbe smentito affermando che il prossimo gioco di Assassin's Creed vedrà la luce ad agosto, con il gameplay presentato ufficialmente nel mese di giugno.

Mirage è solo uno dei tantissimi giochi di Assassin's Creed in sviluppo, il publisher francese ha in cantiere molti progetti dedicati alla saga degli Assassini tra cui Assassin's Creed Nexus per la Realtà virtuale, Assassin's Creed Codename Jade per dispositivi mobile, Assassin's Creed Codenme Red (ambientato in Giappone), Assassin's Creed Invictus, Assassin's Creed Codename Hexe (in arrivo non prima nel 2026), Assassin's Creed Project Nebula, Assassin's Creed Project Raid e Projet Echoes (entrambi con focus sul multiplayer) e Assassin's Creed Nexus 2, oltre alla piattaforma Assassin's Creed Infinity che dovrebbe funzionare come una sorta di enorme hub per collegare l'intero universo di Assassin's Creed.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più sulla data di uscita di Assassin's Creed Mirage, appuntamento presumibilmente all'Ubisoft Forward del 12 giugno.