Assassin's Creed Mirage esce forse ad agosto, Ubisoft torna alla pubblicazione annuale?

Dopo aver svelato l'esistenza di nuovi giochi di Assassin's Creed non ancora annunciati, Tom Henderson ha ribadito che Assassin's Creed Mirage uscirà intorno ad agosto, seguito poi a breve distanza da Assassin's Creed Nexus, in arrivo entro la fine dell'anno in corso.

Il 2023 vedrà dunque il lancio di due nuovi giochi di Assassin's Creed e questo non deve stupire dal momento che secondo le fonti di Henderson, Ubisoft riprenderà il ciclo di pubblicazione annuale per la sua serie di punta, interrotto qualche anno fa dopo aver inondato il mercato con troppi titoli che hanno venduto al di sotto delle aspettative.

Adesso però la strategia sembra cambiata e le fonti di Henderson suggeriscono l'uscita di un Assassin's Creed all'anno: se ne 2023 avremo ben due nuovi giochi, nel 2024 sarà la volta di Assassin's Creed Codename Red ambientato in Giappone mentre Assassin's Creed Invictus uscirà nel 2025. Assassin's Creed Hexe sarebbe previsto per il 2026, c'è da dire che queste finestre potrebbero però subire delle variazioni.

Ci sono poi come detto almeno altri tre titoli in fase di concept/prototipo, titoli che non vedranno però la luce prima di almeno sei o sei anni, dunque non aspettatevi novità in tempi brevi per questi giochi non ancora annunciati.