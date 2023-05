Assassin's Creed Mirage esce davvero il 12 ottobre? Lo suggeriscono retailer giapponesi

Ci continua a parlare della presunta data d'uscita di Assassin's Creed Mirage, che recenti rumor hanno fissato al 12 ottobre 2023. Manca ancora una conferma ufficiale da parte di Ubisoft su quando il prossimo Assassin's Creed sarà disponibile, ma intanto alcuni rivenditori nipponici fanno movimenti sospetti.

Sia Amazon Japan che Yodobashi, due dei più noti retailer nipponici, hanno infatti fissato il debutto sul mercato di Assassin's Creed Mirage proprio al prossimo 12 ottobre; la stessa cosa è stata fatta anche da Biccamera, che riporta il nuovo gioco della serie sempre per la medesima data. Chiaramente siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, ma il fatto che molti store giapponesi riportino il 12 ottobre appare piuttosto sospetto e non è da escludere che possa corrispondere al vero.

Bisogna comunque anche dire che il prossimo 12 ottobre cade di giovedì, una giornata solitamente inconsueta per la pubblicazione di nuovi giochi, sebbene Ubisoft non è nuova a prendersi delle libertà nei giorni di pubblicazione dei suoi prodotti: ad esempio, Assassin's Creed Odyssey è stato pubblicato di venerdì (come anche Assassin's Creed Origins), laddove invece Assassin's Creed Valhalla è stato distribuito di martedì.

In ogni caso, con l'Ubisoft Forward del 12 giugno sempre più vicino, è altamente probabile che Assassin's Creed Mirage tornerà a mostrarsi, accompagnato proprio dalla data d'uscita ufficiale.