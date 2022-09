Assassin's Creed Mirage esce su Xbox Game Pass, PlayStation Plus o Ubisoft+ al lancio?

Durante l'Assassin's Creed Showcase del 10 settembre Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Mirage, nuovo gioco della saga degli Assassini in arrivo nel 2023 su tutte le principali piattaforme. Ma il gioco uscirà anche su servizi in abbonamento al lancio oppure no?

La risposta a questa domanda è negativa, Assassin's Creed Mirage non sarà disponibile al day one su servizi in abbonamento come PlayStation Plus, Xbox Game Pass, PC Game Pass o Ubisoft Plus, il gioco sarà dunque in vendita al prezzo di 49.99 euro (versione Standard) o 69.99 euro (Deluxe Edition) in formato fisico e digitale, disponibile anche la Collector's Case Edition al prezzo di 149 euro in esclusiva su Ubisoft Store e presso rivenditori selezionati. Su Everyeye.it trovate una panoramica dedicata a tutte le edizioni di Assassin's Creed Mirage.

Ovviamente nulla vieta un possibile arrivo di Assassin's Creed Mirage su PlayStation Plus, Xbox Game Pass e altri servizi in abbonamento nel prossimo futuro, questo considerando anche come Ubisoft stia pubblicando un sempre maggior numero di giochi della saga su queste piattaforme.

Lo sapevate? Un gioco di Assassin's Creed uscirà in esclusiva su Netflix Games insieme a Valiant Hearts 2 e un nuovo The Mighty Quest for Epic Loot, la collaborazione tra i due colossi è stata annunciata durante l'Ubisoft Forward di settembre.