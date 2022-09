Assassin's Creed Mirage come evoluzione del parkour di AC Unity: ne parla Ubisoft

Sullo sfondo dei tanti annunci dell'Ubisoft Forward, il produttore di Assassin's Creed Mirage Fabian Salomon ha discusso di uno degli aspetti più rappresentativi del gameplay della nuova avventura con protagonista Basim: le meccaniche parkour legate all'esplorazione della mappa di Baghdad.

Ai microfoni di Arab Hardware, l'esponente di Ubisoft Bordeaux si è riallacciato allo spettacolare trailer di annuncio di Assassin's Creed Mirage per offrire dei chiarimenti sul lavoro che stanno portando avanti gli sviluppatori francesi nella ricostruzione ed evoluzione del gameplay parkour.

A detta del produttore capo di AC Mirage, uno degli obiettivi principali che si è posto il suo team è stato proprio quello replicare la grande libertà d'azione e di movimento restituita agli emuli di Arno balzando fra i tetti e i balconi della Parigi rivoluzionaria di Assassin's Creed Unity.

Per Salomon, quindi, in Assassin's Creed Mirage dovremmo avere accesso a un parkour ispirato a quello di AC Unity, con tante animazioni contestuali a cui attingere per sfruttare la grande verticalità di una mappa che, lo ricordiamo, ricreerà la fiorente città di Baghdad del IX secolo, in uno dei suoi periodi di massimo splendore.

Il ritorno alle origini di Assassin's Creed Mirage, insomma, passerà anche per il parkour, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di evoluzione del gameplay action/stealth e di possibilità offerte all'utente nella scelta dell'approccio da adottare per portare a termine gli obiettivi designati.