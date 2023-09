Assassin's Creed Mirage: il fascino di Baghad nella canzone degli OneRepublic

Non bastasse il videoclip della canzone degli Imagine Dragons dedicata a Starfield, anche gli OneRepublic guardano in direzione dell'industria dei videogiochi con 'Mirage', un brano scritto per immergere i fan della band statunitense nelle atmosfere da Mille e una Notte del nuovo capitolo di Assassin's Creed.

Il gruppo pop-rock di Colorado Springs che ha firmato le hit mondiali "Counting Stars", "I Ain't Worried", "If I Lose Myself", "Secrets" e "I Lived" (solo per citarne alcune) decide quindi di abbracciare le atmosfere della Baghdad del nono secolo con una canzone che ci proietterà idealmente nell'universo di Assassin's Creed Mirage.

Per comporre e interpretare questo brano, gli OneRepublic si sono avvalsi della collaborazione di Mishaal Tamer, musicista saudita tra i più talentuosi della Gen-Z. Il videoclip ufficiale della canzone Mirage degli OneRepublic e Mishaal Tamer verrà trasmesso su YouTube a partire dalle ore 18:00 italiane di venerdì 22 settembre.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento su Assassin's Creed giocato per 3 ore, con tante conferme e poche sorprese sulla nuova esperienza interattiva confezionata dai ragazzi di Ubisoft Bordeaux e destinata ad approdare su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 5 ottobre.