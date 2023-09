Assassin's Creed Mirage e il filtro nostalgico stile AC1: parla Ubisoft

Tra le numerose caratteristiche confermate da Ubisoft per il nuovo episodio della serie, in Assassin's Creed Mirage c'è anche un filtro grafico ispirato ad AC1, in modo così da far leva anche sul fattore nostalgia date le similitudini di gameplay ed ambientazione con il gioco originale del 2007.

Nel corso di un'intervista con Game Informer l'artistic director Jean-Luc Sala si è soffermato sulla presenza del particolare filtro grafico implementato nell'avventura con protagonista Basim, considerato un vero e proprio omaggio al capostipite del franchise. "Sappiamo quanto la community è elettrizzata nei confronti del nuovo gioco ed abbiamo pensato a questa sorpresa per i fan di lunga data: abbiamo implementato un filtro grafico nostalgico tra le opzioni per chi desidera esplorare Mirage con la palette di colori grigio-blu desaturata vista nel primissimo Assassin's Creed", esordisce sala sull'argomento.

Il direttore artistico prosegue: "Sappiamo che i giocatori, me compreso, hanno sentimenti nostalgici verso quel filtro grafico. Avevano uno scopo in Assassin's Creed 1, ma volevamo mostrare anche il nostro nuovo setting con quella specifica illuminazione e dire a tutti che c'è, e se volete usarla potete farlo. E' un po' come giocare L.A. Noire in bianco e nero oppure Ghost of Tsushima con il fitrlo grafico ispirato a Kurosawa".

In ogni caso Sala sottolinea che si tratta di un'opzione alternativa, e che le attenzioni principali restano tutte attorno la direzione artistica esplicitamente pensata per Mirage, filtri grafici più vividi e colorati compresi: "Ci siamo detti di restare fedeli a ciò che abbiamo sempre pensato in termini di illuminazione e colori di ogni elemento di gioco, ed ecco perché sono così vividi", conclude Sala.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Assassin's Creed Mirage, che abbiamo avuto modo di testare per 3 ore.