Assassin's Creed Mirage: primo gameplay e data di lancio dal PlayStation Showcase

Sfruttando la vetrina offerta da Sony con il suo nuovo PlayStation Showcase, Ubisoft ha mostrato per la prima volta il gameplay di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo del longevo franchise che ci consentirà di vestire i panni di Basim Ibn.

Come promesso da Ubisoft al momento del suo annuncio, sembra proprio che il gameplay di Assassin's Creed Mirage sia tornato più vicino alle origini della saga degli assassini. Basim agisce prediligendo lo stealth, assaltando i nemici ignari e aggirandoli con delle complesse manovre di parkour. Questo non toglierà comunque spazio alle sezioni di combattimento più classiche, che vediamo presenti all'interno del filmato.

Il video gameplay è inoltre un'ottima opportunità per godersi i primi scampoli della Baghdad ambientata nel XI secolo ricostruita da Ubisoft, che ricorda per atmosfere le località dell'antica Siria visitate nel capitolo originale della serie.

Al termine del filmato ci viene svelata la data di lancio: Assassin's Creed Mirage sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 12 ottobre, esattamente come era stato anticipato da alcuni retailer giapponesi. Siete rimasti colpiti dal reveal del nuovo capitolo della serie Ubisoft?

Nel corso del PlayStation Showcase è stato confermato ufficialmente anche l'arrivo di Metal Gear Solid 3 Remake.