Assassin's Creed Mirage, gameplay reveal a giugno? Le ultime da Tom Henderson

Non accennano a rallentare le voci di corridoio su Assassin's Creed Mirage, il prossimo capitolo della celebre serie Ubisoft che dovrebbe tornare alle origini, con un gameplay molto più vicino ai primi giochi della serie rispetto a quanto visto nei capitoli più recenti.

Per un leak Assassin's Creed Mirage potrebbe uscire ad agosto 2023, e ad aggiungere ulteriori dettagli ci pensa il noto insider Tom Henderson, soffermandosi in particolare su quando il nuovo Assassin's Creed dovrebbe essere mostrato nel dettaglio, attraverso filmati approfonditi. Secondo Henderson, il gameplay reveal di Assassin's Creed Mirage avverrà nel corso dell'Ubisoft Forward del 12 giugno 2023, evento nel quale verrà svelato il futuro della compagnia francese e delle sue produzioni attualmente in sviluppo.

Inoltre, non è affatto da escludere che l'Ubisoft Forward possa essere il palcoscenico in cui verrà confermata anche la data d'uscita del gioco, magari proprio ad agosto come sostenuto dai rumor. Annunciato ufficialmente nel settembre del 2022, da quel momento sono state poche le informazioni diffuse su Assassin's Creed Mirage, sparito dai radar senza più essere mostrato da Ubisoft. I tempi potrebbero dunque essere maturi per il ritorno in scena della prossima avventura incentrata sui celebri Assassini, prevista in uscita su PC e console PlayStation e Xbox.