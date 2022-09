Assassin's Creed Mirage, il gioco avrà il doppiaggio arabo in tutte le nazioni!

L'annuncio di Assassin's Creed Mirage durante l'Ubisoft Forward è stato una gradita conferma per i fan della serie. Il titolo tornerà alle radici del franchise e sarà improntato verso l'autenticità storica, a quanto pare.

Durante una recente chiacchierata con i fan su Twitter, infatti, il global manager of diversity and inclusion di Ubisoft, Malek Teffaha, ha rivelato che Assassin's Creed Mirage includerà il doppiaggio originale arabo in tutte le copie, indipendentemente dal posto in cui venga acquistato. Si tratta di una mossa che si pone in forte continuiità con le politiche di inclusione dell'azienda francese, che sta cercando di ricostruirsi dopo le numerose accuse ricevute da parte degli ex dipendenti.

Tornando invece al prossimo titolo dedicato agli assassini, in molti hanno discusso dell'arrivo di Assassin's Creed Mirage su PlayStation Plus e Game Pass al day one. Ebbene, il titolo non sarà incluso all'interno di alcun servizio digitale in abbonamento, come vi abbiamo rivelato all'interno della nostra news, e sarà quindi necessario acquistarne una copia fisica o digitale per poter accedere ai suoi contenuti.

Sembra inoltre che assisteremo alla presenza di contenuti per adulti in Assassin's Creed Mirage, tra cui scene di nudo parziale e gioco d'azzardo.

Assassin's Creed Mirage uscirà nel 2023 su Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Amazon Luna.