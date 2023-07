Assassin's Creed Mirage è un gioco fortemente story-driven, assicura Ubisoft

Con il suo nuovo trailer dedicato ad Assassin's Creed Mirage, Ubisoft ha delineato le caratteristiche principali del nuovo capitolo della fortunata saga in arrivo su PC e console il 12 ottobre.

Come ben sappiamo, gli ultimi capitoli della saga di Assassin's Creed hanno imboccato la strada dei GDR, offrendo ai giocatori un'esperienza molto diversa sia dal punto di vista narrativo che di gameplay rispetto alle origini della serie. Con Mirage avremo un ritorno al passato, anche per quanto riguarda l'approccio alla narrativa. Come messo in chiaro all'interno dell'ultimo trailer, Assassin's Creed Mirage sarà un gioco molto più story-driven rispetto al trittico Origins-Odyssey-Valhalla.

In Assassin's Creed Mirage completeremo delle missioni in modo da aumentare il nostro grado nei panni di Basim all'interno della Confraternita. Sbloccheremo progressivamente nuove opportunità di missione, abiti e strumenti, che possono quindi essere aggiornati e personalizzati. I tool completamente aggiornati di Basim consentiranno "strategie di gioco interessanti e inaspettate", ed affiancheranno il combattimento "rinnovato" che include nuove mosse e meccaniche specifiche per il suo personaggio. "Dalla sua storia, al suo aspetto, alla progressione del personaggio, abbiamo progettato Basim come un nuova versione del classico archetipo dell'assassino", dice Ubisoft in merito al nuovo protagonista della serie.

Nel mentre attendiamo l'arrivo di Mirage, sono emersi in rete dei rumor riguardanti il remake di Assassin's Creed IV Black Flag.