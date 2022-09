Assassin's Creed Mirage includerà 'contenuti per adulti' e gioco d'azzardo, rivela Xbox

Mentre si discute dell'eventuale approdo di Assassin's Creed Mirage su Game Pass e PlayStation Plus, la pagina ufficiale di preordine del gioco su Xbox Store ci ha fornito delle interessanti informazioni sul contenuto del nuovo titolo Ubisoft.

Come potete osservare dall'immagine allegata alla news, la pagina Xbox di Mirage descrive il gioco come adatto a un pubblico di soli adulti, in quanto includerà temi legati alla sessualità, nudità parziale e, a quanto pare, anche delle forme reali di gioco d'azzardo forse legate alla possibilità di effettuare acquisti in-game.

Nel nostro breve approfondimento su Assassin's Creed Mirage vi abbiamo descritto alcune delle caratteristiche più importanti del titolo, che verrà lanciato come cross-gen e segnerà un ritorno alle origini della serie, secondo Ubisoft. Il gioco sarà ambientato nella Baghdad del IX secolo e incentrerà il proprio focus su stealth e parkour, entrando nel cuore del mondo degli assassini.

L'Ubisoft Forward ha permesso anche all'azienda francese di svelare tutte le edizioni di Assassin's Creed Mirage, tra cui figura una Collector, dal prezzo di 150€, che includerà, tra le altre cose, anche una statua di 32 centimetri del protagonista, una steelbook e un mini-artbook.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage uscirà nel 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e One X, e Amazon Luna.