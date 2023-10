Assassin's Creed Mirage, dove gira meglio? PS5 e Xbox Series X a confronto nel video di DF

Nel dibattito della community sulla versione migliore di Assassin's Creed Mirage tra PS5 e Xbox Series X non poteva di certo mancare Digital Foundry: il collettivo di 'tech enthusiast' ha condotto un'analisi grafica e prestazionale sulle versioni di AC Mirage per console current-gen: ecco i risultati dei test.

L'ultimo studio condotto dal team di DF, come per ogni altro videogioco multipiattaforma proposto in contemporanea su console Sony e Microsoft dell'attuale generazione, parte dall'analisi delle modalità grafiche per fornire tutte le indicazioni a coloro che desiderano scoprire i pregi e gli eventuali difetti di ogni preset.

Nel caso di Assassin's Creed Mirage, le prove effettuate da Digital Foundry rimarcano la bontà del lavoro svolto da Ubisoft Bordeaux nel garantire un framerate ancorato sui 30fps e 60fps in base alla modalità selezionata. A prescindere dal preset selezionato, sia in modalità Quality che Performance la nuova avventura con protagonista Basim risulta essere sostanzialmente identica su PS5 e Xbox Series X, con differenze impercettibili nella fluidità del framerate e nella qualità degli effetti di illuminazione, delle ombre, della distanza della visuale e delle texture.

Nei test effettuati da DF troviamo anche i giudizi sulla versione Xbox Series S di AC Mirage: la 'console economica' di Microsoft si difende egregiamente e restituisce a schermo un'esperienza visiva non troppo lontana da quella offerta dal preset Quality della 'sorella maggiore' Series X, tenendo ovviamente conto delle differenze rappresentate dalla risoluzione e, con essa, dalla nitidezza e 'pulizia' dell'immagine.

Prima di lasciarvi ai commenti e alla video analisi grafica e prestazionale di DF, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage.