Assassin's Creed Mirage fa gola anche ai Boys: Jack Quaid lo ha provato in anteprima

Nei giorni in cui l'universo di The Boys reclama nuovamente la luce dei riflettori (sono appena uscite le prime tre puntate dello spin-off Gen V, le trovate su Prime Video), Jack Quaid s'è recato in gita presso gli studi di San Francisco di Ubisoft per provare in anteprima Assassin's Creed Mirage.

La macchina del marketing è in piena attività e, per assicurarsi che la notizia dell'imminente arrivo di Assassin's Creed Mirage giunga alle orecchie del pubblico più ampio possibile, Ubisoft ha invitato nei propri studi californiani Jack Quaid. Il figlio di Dennis Quaid e Meg Ryan, che in The Boys interpreta Hughie Campbell e che di recente s'è fatto vedere anche in Oppenheimer nei panni del fisico premio Nobel Richard Feynman, ha risposto ben volentieri alla chiamata, persuaso dalla possibilità di vivere il suo "sogno di gioventù".

Il classe '92 ha pubblicato tre scatti che lo vedono in compagnia di Basim, protagonista del gioco e del più recente trailer di Assassin's Creed Mirage, e degli altri assassini storici del franchise, corredandoli con la seguente didascalia: "Oh ciao! Questa settimana ho potuto vivere il mio sogno di gioventù giocando ad Assassin's Creed Mirage prima del lancio presso Ubisoft San Francisco. È assurdo, lo amerete tutti. Non vedo l'ora di scoprire come prosegue il gioco. Assicuratevi di dargli un'occhiata quando uscirà il 5 ottobre".

Prendiamo atto dell'incredibile entusiasmo di Quaid ma cerchiamo di non farci contagiare più di tanto, dal momento in questi giorni ci stiamo giocando anche noi per poter emettere un giudizio. L'appuntamento con la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage è previsto per le ore 13:01 di mercoledì 4 ottobre, nel frattempo preparatevi al meglio all'arrivo del gioco ripassando tutto ciò che c'è da sapere su data di lancio, peso, preload e bonus preordine di Assassin's Creed Mirage.