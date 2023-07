Assassin's Creed Mirage sarà ancora più immersivo con la tuta sensoriale di OWO

Dopo aver scatenato Basim nel video Deep Dive di Assassin's Creed Mirage, Ubisoft stringe una collaborazione con OWO per integrare il supporto alla tecnologia aptica della tuta sensoriale della startup nel gameplay della prossima, attesa avventura 'assassina.

"Sfruttando le rivoluzionarie tecnologie e competenze di OWO siamo in grado di immergere i giocatori nel mondo, nei suoni e nelle sensazioni di Assassin's Creed Mirage in un modo innovativo e potenziato", è il commento entusiastico del Lead Producer di Ubisoft Bordeaux Fabian Salomon alla partnership appena siglata con OWO.

Una volta indossata, la tuta ipertecnologica di OWO restituisce al giocatore molteplici sensazioni come gli impatti, il movimento nelle sessioni parkour, i salti e i colpi nemici. Sempre nell'ottica di questa collaborazione, OWO si premurerà di lanciare sul mercato una nuova skin ACM Edition per l'OWO Haptic Gaming System: la skin personalizzata riprenderà il design dell'abbigliamento indossato da Basim. L'edizione speciale dell'Haptic Gaming System di OWO sarà disponibile all'acquisto sul sito web ufficiale di OWO e verrà venduta successivamente in bundle con Assassin's Creed Mirage presso diversi rivenditori.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di Assassin's Creed Mirage è previsto per il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le piattaforme Sony e Microsoft di ultima generazione. Avete già letto il nostro approfondimento sulle città e le ambientazioni più belle della serie di Assassin's Creed?