Assassin's Creed Mirage include un filtro grafico ispirato al primo capitolo della serie

Assassin's Creed Mirage costituisce un ritorno alle origini della serie di punta di Ubisoft, e molti fan dei capitoli più incentrati su elementi come il parkour e lo stealth sono estremamente interessati al progetto del team di Ubisoft Bordeaux.

Assassin's Creed Mirage riprende molti degli aspetti che caratterizzavano i primi capitoli della serie, tra cui le fasi investigative, il gameplay furtivo, l'utilizzo del social stealth, che questa volta vengono preferiti all'approccio più sfrontato e "ruolistico" del trittico Origins-Odyssey-Valhalla. Il team di Bordeaux si sta impegnando per offrire una "lettera d'amore" ai fan storici della serie, ed è per questo che è stato implementato anche un filtro grafico dal colore blu-grigio ispirato all'originale capitolo di Assassin's Creed.

"Sappiamo quanto sia entusiasta la nostra comunità", afferma Ubisoft nel video Ritono alle Origini. "Abbiamo anche una bella sorpresa per i nostri veterani. Abbiamo implementato un filtro visivo nostalgico come opzione per coloro che desiderano esplorare il gioco con la palette di colori grigio-blu desaturati del primissimo gioco di Assassin's Creed".

Parte del fascino estetico dell'avventura con protagonista Altair era, in effetti, anche la caratterizzazione stilistica e grafica, che verrà riproposta in AC Mirage tramite questa apposita opzione. Il direttore creativo Stéphane Boudon definisce Mirage "una lettera d'amore alle origini del franchise, per portare l'atmosfera dei primi giochi ai giorni nostri".

In attesa del debutto fissato al 12 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Steam Deck, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Assassin's Creed Mirage per ulteriori dettagli sul gioco.