Assassin's Creed Mirage: l'inizio dell'avventura in un video gameplay di 19 minuti

Dopo aver divorato l'asfalto digitale di Forza Motorsport e Gran Turismo 7 con un video confronto, i ragazzi di IGN.com confezionano un filmato di gioco che mostra le primissime battute della campagna principale di Assassin's Creed Mirage.

L'ultimo video gameplay datoci in pasto da IGN.com, acquisito su PS5 in modalità Performance con risoluzione dinamica 4K, apre così una finestra sugli eventi che avremo modo di vivere nei primissimi minuti dell'avventura di Basim. In questa particolare fase dell'esperienza ludica, il canovaccio narrativo steso da Ubisoft Bordeaux intreccia le origini dell'eroe di Assassin's Creed Mirage agli eventi che porteranno il giovane ladruncolo Basim ad abbracciare un nuovo credo e a intraprendere il percorso per diventare un Maestro Assassino.

Starà quindi ai giocatori tessere i fili della trama di AC Mirage, assistendo e partecipando attivamente alle vicende umane vissute da Basim prima che l'eroe si butti a capofitto nella sua avventura tra i vicoli di una delle città più splendenti dell'Età dell'Oro dell'Islam.

Vi lasciamo perciò al nuovo video sui primi minuti della campagna principale e vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage è atteso al lancio nella giornata di domani, giovedì 5 ottobre, su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage.