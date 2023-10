Assassin's Creed Mirage invade la Biennale di Architettura di Venezia con tante opere

Solo ed esclusivamente per oggi, lunedì 2 ottobre 2023, si sta tenendo alla Biennale di Architettura di Venezia una mostra speciale intitolata 'Arte, architettura e fotografia in Assassin’s Creed', che per forza di cose espone anche materiale legato all'imminente Mirage.

Questa esclusiva mostra di Game Art visibile nella nota città italiana ha l'obiettivo di celebrare la serie dell'azienda francese e i numerosi artisti che nel corso degli anni ci hanno permesso di tornare indietro nel tempo e vivere in alcuni dei periodi più affascinanti della civiltà umana. A prendere parte all'evento, che si sta tenendo presso l'hotel Aquarius di Venezia, sono stati anche alcuni popolari fotografi virtuali del nostro paese, che hanno mostrato al pubblico gli scatti eseguiti all'interno dei vari capitoli del brand. Non è mancata nemmeno una conferenza alla quale hanno partecipato sia i curatori della mostra, ossia il progetto artistico Neoludica Game Art Gallery, che rinomati professori d'arte ed il direttore artistico ci Assassin's Creed Mirage, Jean-Luc Sala.

Il membro del team di sviluppo ha parlato del processo creativo attraverso il quale è state creata una Baghdad virtuale, che a causa delle poche fonti ha richiesto un gran lavoro da parte degli artisti della software house.

In attesa di poter vedere i risultati di tanto impegno, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 5 ottobre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

