Assassin's Creed Mirage diventa isometrico grazie ad un bug: i giocatori approvano

I bug sono all'ordine del giorno, specialmente in produzioni tanto estese e complesse come gli Assassin's Creed, ma non capita molto spesso che un problema venga accolto con entusiasmo. Questo che stiamo per raccontarvi è uno dei pochi casi in un cui bug ha creato un bisogno che la comunità non sapeva di avere.

Mentre si aggirava per Baghdad, un giocatore di Assassin's Creed Mirage ha visto la telecamera allontanarsi più del dovuto da Basim, il protagonista principale dell'avventura, a causa di un bug inaspettato. Con un posizionamento della telecamera così distante dal personaggio, Mirage sembra trasformarsi in un gioco isometrico. Come potete vedere nel video registrato off-screen dal giocatore incorso nel bug, l'esplorazione assume una dimensione diversa, permettendo una visione ben più ampia dell'ambiente circostante.

Il bug, in ogni caso, è stato accolto con estremo entusiasmo dai commentatori di Reddit, i quali adesso sentono il forte bisogno di giocare ad Assassin's Creed Mirage in questo modo. Qualcuno, giustamente, si è chiesto se il bug possa essere replicato in qualche maniera, magari intervenendo nei parametri o sul file .ini della versione PC. Al momento non sembra essere possibile, ma con la comunità PC non si può mai dire. Alcuni, comprensibilmente, hanno anche percepito delle vibe di Prince of Persia. Un utente, ad esempio, ha ironicamente commentato: "Quando Ubisoft ha detto che sarebbe tornata alle origini, non credevo che intendesse Prince of Persia!".

Voi cosa ne pensate? Giochereste ad Assassin's Creed Mirage con una visuale del genere?