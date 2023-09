Assassin's Creed Mirage, tutto sul lancio: peso, data d'uscita, preload e bonus preorder

Siamo ormai vicinissimi al debutto di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie Ubisoft che ci permetterà di vivere la storia di Basim e di scoprire i suoi trascorsi. In attesa del day one, scopriamo tutti i dettagli sul gioco.

Data d'uscita

Il giorno del lancio di Assassin's Creed Mirage è fissato al prossimo 5 ottobre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Connect ed Epic Games Store) ed Amazon Luna (solo nei territori supportati dal servizio in streaming). Almeno per il momento, non sembra essere prevista una versione Steam del gioco e non vi sarà alcun tipo di Early Access acquistando le edizioni più costose.

Dimensioni

Assassin's Creed Mirage richiederà 40GB di spazio libero in memoria per chi deciderà di giocare la versione PC, di cui potete leggere l'elenco dei requisiti di sistema di Assassin's Creed Mirage sulle nostre pagine. Su console, invece, le dimensioni del gioco saranno meno generose: si parla di 35,5GB su Xbox e di 33GB su PlayStation. È probabile che ci siano piccole differenze in termini di dimensioni fra le versioni console di vecchia e nuova generazione, ma in generale il perso non dovrebbe variare di molto.

Preload

Coloro i quali prenoteranno la versione digitale di Assassin's Creed Mirage su PlayStation potranno iniziare a scaricare tutti i file a partire dal 3 ottobre 2023, ossia 48 ore prima del lancio. Non si hanno al momento i dettagli specifici sul preload delle versioni PC e Xbox, ma a breve dovrebbe essere possibile per gli utenti iniziare il download di tutti i file.

Bonus pre-order

L'unico bonus per i giocatori che decideranno di prenotare Assassin's Creed Mirage è una missione bonus che prende il nome di 'I Quaranta Ladroni'. Non sono invece previsti bonus per la personalizzazione del protagonista, armi o pezzi d'equipaggiamento extra.

Edizioni speciali

Oltre alla versione standard venduta a 49,99 euro, esiste anche la Deluxe Edition di Assassin's Creed Mirage, il cui costo è di 59,99 euro. All'interno del pacchetto vi è il gioco, la colonna sonora digitale, l'artbook digitale ed una serie di elementi cosmetici come il set di skin ispirato a Prince of Persia ed una collezione di livree per aquila e cavalcatura.

Ubisoft+

Come molte altre produzioni dell'azienda francese, anche Assassin's Creed Mirage farà parte del catalogo di Ubisoft+ sin dal lancio. Questo significa che basterà iscriversi al servizio ad abbonamento mensile per giocare la Deluxe Edition senza costi aggiuntivi. L'abbonamento è disponibile al momento solo su PC e Xbox.