Assassin's Creed Mirage, ancora leak: Basim corre per Baghdad nella nuova clip

È ormai chiaro che Ubisoft ha delle palesi difficoltà a tenere segreti i suoi progetti: il leak di oggi riguarda ancora una volta Assassin's Creed Mirage, nuovo tassello della variopinta ed affollata saga degli assassini che a meno di grosse sorprese dovrebbe vedere la luce nel corso di quest'anno.

Annunciato otto mesi fa, Assassin's Creed Mirage non si è mai fatto vedere pubblicamente. In tutto questo tempo abbiamo tuttavia potuto saggiare qualche sprazzo di gameplay grazie a diversi leak: dopo un assaggio del menu di gioco e una clip un po' sfocata, nel brevissimo video di oggi possiamo osservare nitidamente Basim Ibn Ishaq correre per le viottole polverose della splendente Baghdad del IX secolo che farà da sfondo all'avventura, che ricordiamo essere ambientata vent'anni prima delle vicende narrate in Assassin's Creed Valhalla.

Potete guardare la clip anche voi dirigendovi in calce a questa notizia: certo, non è granché, ma è la cosa più vicina ad un vero video gameplay di cui possiamo disporre al momento. Per qualcosa di più corposo dovremo probabilmente attendere l'Ubisoft Forward del 12 giugno, atteso evento estivo della casa francese che secondo le previsioni dovrebbe finalmente far luce sul gameplay e sulla data di lancio di Assassin's Creed Mirage, attualmente in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Bordeaux.

A proposito di quest'ultima, secondo due distinti leaker - Tom Henderson e J0nathan - avrebbe subito un rinvio interno, andandosi a collocare nel mese di ottobre a fronte dell'agosto inizialmente ipotizzato. J0nathan, in aggiunta, ha anche quantificato l'estensione della città di Baghdad, paragonandola alla Parigi di Assassin's Creed Unity. A circondare la città orientale dovrebbe esserci anche un ampio deserto ricco di aree segrete.