Assassin's Creed Mirage leak: spunta in rete un video gameplay di 90 minuti

A poche ore dalla pubblicazione degli articoli di Assassin's Creed Mirage con le prime impressioni della stampa specializzata, il titolo Ubisoft è stato oggetto di un importante leak.

Il noto insider Tom Henderson ha infatti segnalato sui suoi canali social che il nuovo capitolo di Assassin's Creed è finito nelle mani di alcuni giocatori con qualche settimana d'anticipo e, in maniera simile a quanto accaduto ad agosto con Starfield, questi utenti stanno pubblicando una serie di filmati che mostrano il gioco in ogni suo aspetto.

Uno di questi, caricato su YouTube, permette di osservare la prima ora e mezza di Assassin's Creed Mirage in versione tedesca. Inutile dire che il filmato, pur essendo in una lingua non comprensibile a tutti, contiene innumerevoli spoiler per coloro i quali non vogliono anticipazioni, quindi vi sconsigliamo assolutamente la visione del video gameplay.

Non escludiamo inoltre che manchi poco prima che Ubisoft intervenga, chiedendo a Google di rimuovere il video e procedere con il ban del canale che lo ospita.

In attesa di scoprire se le copie trafugate faranno spuntare altri leak, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una lunga anteprima di Assassin's Creed Mirage con tanti dettagli sul gameplay e sulla storia.