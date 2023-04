Assassin's Creed Mirage, un leak svela il menu di gioco: ci saranno delle Investigazioni?

Sappiamo già cosa aspettarci per sommi capi da Assassin's Creed Mirage, nuovo capitolo della serie ambientato prima dei fatti di Valhalla, tuttavia ancora non abbiamo avuto il piacere di vederlo in azione. Mentre continuiamo ad attendere il reveal del gameplay di Ubisoft, dalla rete è emerso un minuscolo eppur interessante indizio.

Nelle scorse ore, in risposta ad un seguace che gli chiedeva informazioni sulla saga di Assassin's Creed, lo youtuber francese j0nathan, anche noto per essere molto ben informati sulle questioni che riguardano la saga degli assassini, ha condiviso nelle sue storie di Instagram un piccolo stralcio di quello che sembra essere il menu di gioco di Mirage.

Non c'è molto su cui speculare, ma in mancanza d'altro anche questo piccolo leak appare come oro colato. L'immagine, reperibile seguendo il link calce a questa notizia, evidenzia i toni giallo oro del menu (perfettamente in linea con l'ambientazione mediorientale) e tre distinte schede selezionabili: Investigazione, Inventario e Strumenti. L'attenzione dei fan è stata catturata dalla prima voce, che sembra suggerire la presenza di alcune attività investigative affrontabili nei panni di Basim Ibn Ishaq nella Baghdad del IX secolo che farà da sfondo alle vicende di Mirage.

L'unica in grado di confermare i nostri sospetti è Ubisoft, dunque al momento non possiamo far altro che attendere buone nuove dalla casa francese, che potrebbero arrivare nel giro di un paio di mesi: secondo il leaker Tom Henderson, il reveal gameplay di Assassin's Creed Mirage è atteso a giugno con il lancio previsto ad agosto.