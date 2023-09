Assassin's Creed Mirage, nuovi leak e tante novità: spunta in rete il gameplay iniziale

A distanza di poco tempo dall'aver svelato quelli che sono i requisiti PC di Assassin's Creed Mirage per farlo girare a 1080P/30 FPS o in 4K/60 FPS, direttamente dal mondo Ubisoft giunge una nuova fuga di notizie: è infatti apparso in rete un video leak del gameplay di Assassin's Creed Mirage a distanza di poche settimane dalla sua uscita.

Il leak in questione ha permesso di conoscere maggiori dettagli sull'aspetto tecnico della versione PC del prodotto: secondo l'utente che ha pubblicato il video di cui sopra, Assassin's Creed Mirage supporterà il DLSS, Intel Xess e AMD FSR 2 sin dal day one. Inoltre, sembrerebbe che Ubisoft abbia inserito il noto e controverso software anti-cheat Denuvo. Come sappiamo dalla giornata di oggi, però, alcune di queste informazioni sono state già comunicate in via ufficiale dall'azienda stessa.

Il publisher francese ha infatti confermato il supporto di Assassin's Creed Mirage con DLSS e FSR. Il momento della verità si fa sempre più vicino, complice la poca distanza temporale che ci separa dal 5 ottobre, il day one di Assassin's Creed Mirage. Siete incuriositi dal ritorno della serie ai vecchi fasti di un tempo? Pochi giorni fa vi abbiamo parlato approfonditamente del titolo: abbiamo giocato Assassin's Creed Mirage per 3 ore e, con questa iterazione, Ubisoft hìci ha regalato tante conferme e poche sorprese.