Assassin's Creed Mirage leak: spunta in rete una breve clip di gameplay

Mentre Ubisoft continua a tergiversare, in rete ha trovato diffusione una brevissima e sfocata clip di gameplay presumibilmente tratta da Assassin's Creed Mirage, nuovo episodio della serie atteso sugli scaffali fisici e digitali nel corso di questo 2023.

A diffonderla è stata ancora una volta il leaker francese j0nathan, che poco più di una settimana fa ci aveva invece stuzzicato mostrando un piccolo stralcio del menu di Assassin's Creed Mirage. Il nuovo spezzone di gameplay è stato condivisa nelle storie di Instagram e, come dicevamo, è alquanto breve e sfocata, come se non bastasse è stata catturata off-screen e risulta essere priva di audio. Ciononostante sembra essere una prova più o meno tangibile dell'esistenza di Assassin's Creed Mirage, come lo stesso leaker lascia intendere con il gioco di parole "questo non è un miraggio".

Seppur non chiaramente, s'intravede il protagonista Basim Ibn Ishaq, già conosciuto durante Assassin's Creed Valhalla, aggirarsi per le strade della splendente Baghdad del IX secolo. Come già anticipato nei mesi scorsi, Mirage è ambientato vent'anni prima delle vicende vichinghe di Eivor. Se siete interessati, potete vedere la clip dirigendovi a questo indirizzo.

Assassin's Creed Mirage è stato annunciato più di sette mesi fa, ma in tutto questo tempo non ha mai palesato il suo gameplay, che promette di tornare alle origini della saga, agli occhi dei videogiocatori. Secondo alcuni recenti rumor, l'obiettivo di Ubisoft sarebbe quello di presentare il gioco a giugno (magari in occasione dell'Ubisoft Forward Live fissato per il giorno 12) e di lanciarlo sul mercato nel corso del mese di agosto 2023. I preordini di Assassin's Creed Mirage, intanto, risultano già essere aperti.