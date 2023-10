Assassin's Creed Mirage e Lies of P senza DLSS 3? Nessun problema, ci pensano i modder!

Dopo l'espansione fan made di Starfield per il meteo dinamico, la fervente scena dei modder è riuscita a integrare le tecnologie di upscaling 'intelligente' e frame generation del DLSS 3 nelle versioni PC di Lies of P e Assassin's Creed Mirage.

Il primo dei due pacchetti aggiuntivi amatoriali, realizzato dal programmatore indipendente conosciuto come LukeFZ, si ripromette di migliorare esponenzialmente le prestazioni, la fluidità e la reattività ingame della versione PC di Lies of P sostituendo gli attuali sistemi di upscaling di FSR 2 e DLSS 2 con le moderne tecnologie di NVIDIA come Reflex e, appunto, DLSS 3 con il suo Frame Generation che tante gioie sta regalanto ai possessori di schede video GeForce RTX 4000.

La mod di Lies of P che consente di attivare il DLSS 3 e NVIDIA Reflex nei menù dell'avventura soulslike di Neowiz (qui trovate la nostra recensione di Lies of P) può essere scaricata gratuitamente dalle pagine di NexusMods.

Per quanto concerne Assassin's Creed Mirage, la prima espansione amatoriale che implementa il DLSS 3 è opera di PureDark, l'artefice della mod 'premium' che mette il turbo a Red Dead Redemption 2. Anche in questo caso, lo sviluppatore indipendente ha deciso di proporre la sua ultima modifica fan made solo a coloro che partecipano alla sua raccolta fondi su Patreon.

Una volta installata, la mod premium di AC Mirage non si limita ad aumentare il framerate tramite le avanzate tecnologie integrate nel DLSS 3 ma promette di migliorare l'esperienza di gioco complessiva grazie alla riduzione della latenza di input e degli artefatti visivi.