Assassin's Creed Mirage: la longevità del gioco Ubisoft svelata da un leak?

Manca ormai poco all'Ubisoft Forward, il nuovo evento che toglierà finalmente i veli al futuro della serie di Assassin's Creed e ai nuovi progetti in cantiere presso la compagnia d'Oltralpe. Nel frattempo, un leak potrebbe aver anticipato un importante dettaglio riguardante Assassin's Creed Mirage.

Avendo accolto la formula action-RPG, gli ultimi capitoli della serie di Assassin's Creed hanno offerto un quantitativo di attività estremamente superiore rispetto agli episodi originali della saga, che si presentavano invece come degli action-adventure più lineari dal punto di vista contenutistico. I rumor che hanno anticipato il reveal di AC Mirage ci dicono che Ubisoft vuole tornare alle origini del suo franchise e che diversi elementi RPG verranno questa volta ignorati.

Tutto ciò porterebbe il titolo a proporre un'avventura più contenuta rispetto a quanto proposto dal trittico Origins-Odyssey-Valhalla, con all'incirca 17-20 ore di gioco complessive. Questo è quanto suggerisce Adrien Perea, che in passato aveva correttamente anticipato la data di lancio di Sull & Bones. Non sappiamo se l'indicazione si riferisca alla sola campagna o anche alle attività secondarie, tuttavia sembra chiaro come il progetto sarà di dimensioni più modeste se confrontato con i capitoli più recenti. Secondo i rumor diffusi in passato da Jason Schreier, Mirage nasce di fatto come un DLC di Valhalla reso poi un gioco stand-alone da parte di Ubisoft.

Nell'attesa di saperne di più all'Ubisoft Forward del 10 settembre, è già emersa quella che parrebbe essere la key art di Assassin's Creed Mirage.