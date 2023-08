Assassin's Creed Mirage, la mappa del gioco spunta in Giappone: eccola!

In seguito all'anticipo della data di uscita di Assassin's Creed: Mirage, dall'account Twitter ufficiale di Ubisoft Giappone arriva un interessante avvistamento!

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, la divisione giapponese del publisher ha pubblicato un cinguettio dedicato ai preordini del gioco. Il Tweet, in particolare, rivela i bonus preorder previsti per Assassin's Creed: Mirage tramite acquisto su Amazon Japan. Tra questi, oltre a tre cartoline ispirate al gioco, trova spazio anche una riproduzione della mappa di Baghdad. Per quanto classificata come "esempio", quest'ultima dovrebbe corrispondere ormai a una versione pressoché definitiva dell'omaggio.

Un avvistamento interessante, che offre alcuni indizi su quella che sarà l'ampiezza del mondo di gioco di Assassin's Creed: Mirage, che dovrebbe presentarsi come decisamente più contenuta rispetto a quanto visto nel "nuovo corso" della serie, inaugurato da Assassin's Creed: Origins e portato avanti da Odyssey e Valhalla. L'avventura di Basim ibn Ishaq, lo ricordiamo, si intreccerà con l'affascinante storia della Baghdad del IX secolo, in un susseguirsi di atmosfere in stile Mille e Una Notte.

Per poter osservare in azione ancora una volta il gioco sarà sufficiente attendere pochi giorni, con Ubisoft che ha già confermato la presenza di Assassin's Creed: Mirage all'Opening Night Live della Gamecom 2023.